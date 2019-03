Antoni Macierewicz: "Propaganda oszustów i kłamców, takich jak Tusk"

- Włączono propagandę oszustów, kłamców, którzy postanowili działać przeciwko prawdzie o dramacie smoleńskim. Mówimy tutaj o takich ludziach jak pan Tusk - powiedział Antoni Macierewicz, były minister obrony rządu PiS.

"Propaganda oszustów i kłamców"

Zdaniem Macierewicza, materiały wybuchowe, których fragmenty laboratorium miało znaleźć na szczątkach samolotu, są używane do konstrukcji bomb.

- I mówimy tutaj nie o publicystach, lecz takich ludziach jak pan Tusk, Seremet, Parulski. O ludziach odpowiedzialnych za losy państwa i wymiar sprawiedliwości i za to, że za wszelką cenę kłamstwem postanowiono ukryć, jak naprawdę zginął polski prezydent - dodał polityk.

"Pamiętajcie o tym"

- To była eksplozja. Teraz znajdujemy potwierdzenie tego faktu w wynikach badań zewnętrznego laboratorium o renomie światowej. Bardzo was proszę, pamiętajcie: to była eksplozja. Tam był materiał wybuchowy i nigdy o tym Polakom nie wolno zapomnieć - zaapelował na koniec Macierewicz.