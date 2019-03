Trzymała 10 psów w kawalerce. "Duszący smród, odchody nawet na suficie"

- Odchody zwierząt na podłodze, ścianach, oknach, a nawet na suficie. Duszący smród amoniaku - tak opisali interwencję w 20-metrowym mieszkaniu inspektorzy z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zabrali 10 psów. Ich właścicielka była już karana a znęcanie się nad zwierzętami.

Inspektorzy z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami opisali szokującą interwencję na Facebooku. Pojechali do 20-metrowego mieszkania na terenie Nowej Huty. To osiedle Kantorowice, niecieszące się dobrą sławą.

"To, co zastaliśmy w mieszkaniu, przechodzi ludzkie pojęcie. Odchody zwierząt znajdują się na podłodze, ścianach, oknach, a nawet na suficie. Duszący smród amoniaku sprawia, że ledwo trzymamy się na nogach. Psy brudne, wystraszone, gryzące się między sobą" - relacjonują interwencję inspektorzy KTOZ.

Jak dodają inepektorzy, to nie pierwsza interwencja w tym mieszkaniu. Już raz odbierali psy kobiecie i dostała ona wyrok za znęcanie się nad zwierzętami. Miała także 2-letni zakaz ich posiadania, ale już minął. Inspektorzy KTOZ obawiają się, że sprowadzi kolejne zwierzęta.

"Sprowadzę sobie 30 psów!"

Obrońcy zwierząt odebrali krakowiance 10 psów. W czasie interwencji kobieta uciekła z mieszkania. Potem wielokrotnie dzwoniła do KTOZ i "odgrażała się, że teraz sprowadzi sobie 30 psów" - opowiadają inspektorzy.

- W miarę możliwości będziemy kontrolowali to, co dzieje się w tym mieszkaniu. Sąsiedzi mają nas alarmować, gdyby pojawiły się tam zwierzęta. To nie będzie łatwe, bo mamy dziennie 20 interwencji - powiedziała Wirtualnej Polsce Paulina Boba, kierowniczka biura KTOZ. - Tym razem wystąpimy o 10-letni zakaz posiadania zwierząt - dodała.