Zapłaci ogromną karę z własnej kieszeni? "Musi ponieść konsekwencje"

Możliwe, że były minister zdrowia Adam Niedzielski będzie musiał z własnej kieszeni zapłacić karę 100 tys. zł za ujawnienie danych lekarza, który negatywnie odniósł się do wprowadzonego przez resort systemu wypisywania e-recept. Obecna minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła w programie “Tłit”, że "jest przekonana", iż Niedzielski to zrobi. - Skierowałam decyzję Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych do Sądu Administracyjnego. Ponieważ te wrażliwe dane ujawnił konkretny człowiek, ma imię i nazwisko. Niedzielski wrzucił tłita (z wrażliwymi danymi - red.) ze swojego prywatnego konta i musi ponieść konsekwencje - zaznaczyła Leszczyna.