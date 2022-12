Zapaść w kraju Europy. "Ludzie płaczą przed sklepami"

Aby złagodzić ciężar zimy, rząd musiał zwrócić się do swoich zachodnich partnerów o pomoc finansową w nagłych wypadkach. Rosyjska państwowa spółka gazowa Gazprom odcięła dostawy do Mołdawii w październiku, a w tym samym miesiącu, po po rosyjskich nalotach na ukraińską infrastrukturę krytyczną, Kijów musiał wstrzymać eksport energii elektrycznej, dostarczanej do Mołdawii.