Zapadlisko na cmentarzu w Trzebini. Biegły wydał opinię ws. ekshumacji

Jak poinformował w środę rzecznik Spółki Restrukturyzacji Kopalń Wojciech Jaros, biegły nie zgodził się na ekshumację ciał z zapadliska, ponieważ wejście na jego teren może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które miałyby tam przebywać. - My nie wiemy, czy to podłoże jest stabilne, czy jeszcze nie – czy w momencie, gdy pojawi się dodatkowe obciążenie, to znowu się nie zapadnie - wskazał rzecznik.