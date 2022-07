Zapadła decyzja o budowie bunkra w Brukseli. Wojskowy o "gwarancjach bezpieczeństwa"

Portal O2.pl poinformował o tym, że z inicjatywy Unii Europejskiej w Brukseli budowany będzie specjalny bunkier o wartości 8 milionów euro. Powstaje on m.in. dlatego, aby przywódcy mogli omawiać ważne kwestie w bezpiecznym obiekcie. To pozwoli też uniknąć podsłuchów. - Dobrze, że takie decyzje zostały podjęte. Dobrze gdybyśmy mieli taką bezpieczną lokalizację, z pewnymi systemami, tajnymi kancelariami do obrotu dokumentów tajnych i ściśle tajnych, bo to wszystko trzeba przygotowywać w innych obiektach - zdradził ppłk rez. Andrzej Kruczyński. Ekspert zaznaczył, że do takiego szczytu trzeba przygotowywać się tygodniami, jak nie miesiącami, i prosić o wsparcie innych. - To jest też urwanie głowy dla społeczeństwa - poinformował rozmówca Patrycjusza Wyżgi i przypomniał o korkach i zamkniętych drogach. - Jeżeli byłby schron szyty na miarę XXI wieku, spełniający pewne kryteria, to raz wydajemy pieniądze, a potem już się nie martwimy, bo mamy gwarancje bezpieczeństwa, a jak ją mamy, to koncentrujemy się na innych tematach - wskazał wojskowy.