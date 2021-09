Zapad 2021. Ogromna skala manewrów. Są pierwsze zdjęcia

Rozpoczęły się ćwiczenia na ogromną skalę. Wspólnych manewry Rosji z Białorusią Zapad 2021 prowadzone są w powietrzu, na morzu i lądzie. Armia rosyjska po raz pierwszy wypróbuje w większej skali roboty bojowe Uran-9, a także w pełnym składzie lotnictwo swojej Floty Bałtyckiej.

Na manewry zaproszone zostały także kontyngenty sił zbrojnych Armenii, Indii, Kazachstanu, Kirgistanu i Mongolii. W ćwiczeniach ma wziąć udział ok. 200 tys. wojskowych, 80 samolotów i śmigłowców, ok. 760 jednostek sprzętu wojskowego, w tym 290 czołgów, 240 dział, wielokrotne systemy rakietowe i moździerze, a także do 15 okrętów.