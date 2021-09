Zapad 2021. Gen. Koziej: Nie można wykluczyć, że pojawi się jakaś prowokacja

W dniach 10-16 września na Białorusi odbędą się cykliczne manewry wojskowe Zapad-2021, w których tradycyjnie weźmie udział również armia rosyjska. O komentarz poprosiliśmy byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja. - Widząc to zamieszanie na granicy, nie można zupełnie wykluczyć, że pojawi się jakaś prowokacja - powiedział wojskowy w programie "Newsroom" WP. - Jeżeli rząd ma takie informacje wywiadowcze, że liczy się z takimi incydentami, to powinien poważnie podejść do podejmowania decyzji. (…) Zarówno prezydent, jak i premier powinni podjąć działania w celu uzgodnienia wyjaśnienia tych przesłanek także stronie opozycyjnej - podkreślił generał. Stanisław Koziej skomentował też decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. - Jeżeli te zagrożenia są poważne i wymagają wprowadzenia środków pozakonstytucyjnych, to do zagrożeń wynikających z zewnątrz służy stan wojenny, a nie stan wyjątkowy - ocenił Koziej.