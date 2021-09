Zaostrzenie kar za świadome zakażenie koronawirusem? "To tendencja błędna"

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianą prawa w zakresie odpowiedzialności za świadome narażenie kogoś na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Obecnie grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Resort chce, aby było to od 6 miesięcy do 8 lat, tak jak w przypadku świadomego zakażenia wirusem HIV. - Projekt ten wpisuje się w utrzymywaną od dłuższego czasu tendencję do zaostrzania kodeksu karnego. To moim zdaniem tendencja błędna. Nie tylko surowa kara, ale też wykrywalność przestępstw wpływa na to, czy są one popełniane częściej, czy rzadziej - powiedział mec. Piotr Zemła, który był gościem programu "Newsroom WP". Adwokat zauważył jeszcze jeden problem, który dotyczy art. 161 kodeksu karnego. - Jest bardzo prosty sposób, aby uniknąć odpowiedzialności. Wystarczy nie wiedzieć - podkreślił.