Zaorają projekt CPK? "Pisowska megalomania"

- W ocenie bardzo wielu ekspertów, w tym pracujących z nami, Centralny Port Komunikacyjny jest efektem pisowskiej megalomanii. Nie ma żadnych podstaw biznesowych. Nikt nie zrobił dobrej analizy, czy właśnie tam (w Baranowie – red.) trzeba to lotnisko budować, czy w ogóle należy je budować i nikt nie pytał, co się stanie z lotniskami, które są dumą naszych małych ojczyzn - mówiła w programie "Tłit" posłanka KO Izabela Leszczyna. Oceniła, że CPK jest "inwestycją typowo pisowską". - Kaczyński wymyślił, że chce mieć port lotniczy większy niż mają Niemcy. On kosztuje miliardy złotych. (…) Dlatego w naszych stu konkretach mamy zlecenie rzetelnych analiz, czy w ogóle taki port lotniczy jest zasadny i opłacalny. (…) Udowodnimy Polakom, że ta kosztowna inwestycja może skończyć jak Ostrołęka (elektrownia, którą zbudowano, a teraz jest rozbierana – red.) - zapowiedziała polityczka.

