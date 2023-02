Zaobserwowała na niebie aż pięć Słońc. Niesamowite zjawisko nagrane w Chinach

Mieszkańcy północnych Chin zauważyli na niebie aż pięć Słońc jednocześnie. Zaskoczeni nie wiedzieli, co się dzieje. Do sieci trafiły więc amatorskie nagrania nieba. Okazało się, że Chińczycy na północy byli świadkami rzadkiego zjawiska optycznego nazywanego halo, które powstaje w wyniku załamania się promieni słonecznych przenikających przez kryształki lodu w atmosferze Ziemi. Jak wyjaśnili chińscy naukowcy, nazwa zjawiska pochodzi od greckiego słowa halos, które oznacza okrągłą tarczę. Dlatego w północnych Chinach ludzie na niebie mogli zobaczyć tzw. Słońce poboczne (parhelion). Jest to złudzenie występowania więcej niż jednego Słońca na nieboskłonie. Nagrania z tych regionów udostępnione przez agencję Reutera potwierdzają, że na chińskim niebie widoczna była tarcza wokół, której w jednym momencie tworzyło się po kilka Słońc pobocznych. Jedna z kobiet na nagraniu nie kryje swojego zdziwienia, obserwując niebo. - To dla mnie dziwne. Tu jest jedno Słońce. Tu kolejne i następne - powiedziała mieszkanka miasta Tieling w prowincji Liaoning. Niecałe trzy lata temu podobnego zjawiska doświadczyli obywatele Wybrzeża Kości Słoniowej. Wówczas również na niebie można było zobaczyć także pięć Słońc jednocześnie.