Zamykają przedszkola i żłobki. Co teraz będzie? Odpowiedź padła w programie WP

Nowe obostrzenia zostały ogłoszone w czwartek przez premiera i ministra zdrowia. Obowiązywać będą od 27 marca do 9 kwietnia. Zamknięte w tym czasie będą przedszkola i żłobki. Jaki scenariusz to ze sobą niesie i czy dzieci rzeczywiście tak trudno będzie zachęcić do edukacji zdalnych? Na to pytanie odpowiedział gość programu "Newsroom" WP członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. – Muszę powiedzieć, że z rozmów z nauczycielami, z dyrektorami przedszkoli wynika mi, że raczej będzie to przerywnikiem i oderwaniem się od siedzenia przed telewizorem, Internetem, grami ponieważ kontakt ze swoim wychowawcą na rozmaitych platformach, na których widzi się swoich kolegów i koleżanki z grupy, jest czymś innym. I właśnie ta potrzeba społeczna troszkę tutaj zostaje zapełniona. Także jest odwrotnie – stwierdził.

