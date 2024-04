Zamówił proszek do prania z Holandii. 19-latek z Krakowa zatrzymany

Spore problemy pewnego 19-latka. Hrubieszowscy kryminalni przechwycili paczkę z proszkiem do prania z Holandii zaadresowaną do młodego mężczyzny z Krakowa. Nie wiedział on jednak, że przesyłka wpadła w ręce mundurowych, którzy sprawdzili ją i pojechali we wskazane przez firmę kurierską miejsce. I tak sprawa swój finał miała pod Krakowem, gdzie 19-latek wpadł na gorącym uczynku. Okazało się, że w paczce z Holandii znajdowało się ponad 2 kg heroiny, amfetaminy i tabletek oraz 12,5 litra płynnej amfetaminy. Całość ukryta była w opakowaniach po proszkach do prania. Prokuratura wszczęła śledztwo, a 10-letniemu krakowianinowi grozi teraz nawet do 20 lat więzienia. "Przepisy mówią, że kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej w znacznej ilości podlega karze grzywny i karze pozbawienia wolności od 3 do 20 lat" - wyjaśniła policja.