Zamość. Pijana matka zostawiła dzieci same w domu. Pojechała na zakupy

Zamość. Pijana kobieta zostawiała dzieci same w domu, by pojechać na zakupy. Miała dwa promile alkoholu we krwi.

Zamość Interwencja policji ws. pijanej matki Źródło: Getty Images , Fot: NurPhoto