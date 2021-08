Zamordował swoich dziadków. 23-latek zapytany przez dziennikarkę, dlaczego to zrobił

Tragedia w Kamieniu Krajeńskim. 23-latek usłyszał zarzut m.in. zabójstwa swoich dziadków. Jak przekazała prokuratura, mężczyzna odmówił udziału w czynnościach i składania wyjaśnień. Przyznał się do winy, grozi mu kara więzienia od 8 lat do dożywocia. 23-latek sam zgłosił się na policję, gdzie poinformował, że zabił swoich bliskich. - Policjanci natychmiast udali się na miejsce zdarzenia i po wejściu do mieszkania odnaleźli zwłoki 74-letniej kobiety oraz 88-letniego mężczyzny - poinformowała PAP asp. szt. Aleksandra Bratz z KPP Sępólno Krajeńskie. Mężczyzna został przesłuchany w piątek w prokuraturze. Przed wejściem do budynku został zapytany przez dziennikarkę, dlaczego dokonał tej zbrodni. Zobacz jego odpowiedź w materiale wideo.