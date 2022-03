Zamknięcie nieba nad Ukrainą? "To rodziłoby poważne implikacje"

- To rodziłoby poważne implikacje prawno-międzynarodowe z punktu widzenia sytuacji państw Zachodu, w tym krajów natowskich, w kontekście tego konfliktu - przestrzegał w programie specjalnym WP dr Szymon Kardaś, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, pytany o zamknięcie nieba nad Ukrainą. - Patrząc z jednej strony na racje ukraińskie, z drugiej strony na racje zachodnie, musimy brać pod uwagę różne czynniki ryzyka i odpowiedzialność, jaka z tego typu decyzjami się wiąże - podkreślił. - Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że jeśli Ukraina nie będzie uzyskiwać pewnego rodzaju wsparcia militarnego, to długo temu oporowi Rosjan nie będzie w stanie sama dawać rady. Mamy do czynienia z poważną dysproporcją w układzie sił - dodał Kardaś.