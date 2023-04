Zamieszki w Wielkiej Brytanii. W ruch poszły koktajle Mołotowa

Policja była przygotowana

Jak podaje "The Irish Sun", policjanci jeszcze przed świątecznym weekendem informowali o prawdopodobnych atakach z użyciem broni palnej i bomb, do których może dojść w Londonderry, a które mają się odbyć 24 godziny przed przylotem do Irlandii prezydenta USA Joe Bidena. Zastępca komendanta głównego Bobby Singleton powiedział, że szczegóły są znane dzięki "wywiadowi społecznemu". Dlatego policja maksymalnie zwiększyła liczbę funkcjonariuszy oddelegowanych do zabezpieczania poniedziałkowych uroczystości. "The Guardian" podaje, że do wykonywania zadań na pierwszej linii sprowadzono około 300 mundurowych z innych sił w Wielkiej Brytanii.