Zamieszki w USA. Nowy Jork. Ataki na policjantów. Dwóch funkcjonariuszy postrzelonych, jeden dźgnięty nożem

Zamieszki w USA. Niespokojny Nowy Jork

Po zabójstwie George'a Floyda przez policjanta w Minneapolis, fala demonstracji, protestów i zamieszek przechodzi przez całe Stany Zjednoczone. Ludzie protestują przeciwko brutalnemu zachowaniu policji i rasizmowi. Do groźnej sytuacji doszło w Nowym Jorku. Podczas demonstracji zostali zaatakowani policjanci.

Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany mężczyzna podszedł do policji i nagle wyciągnął nóż. Policjanci patrolowali tamten rejon nowojorskiego Brooklynu, gdyż wcześniej dochodziło tam do grabieży i włamań do sklepów.