Zamieszanie wokół szczepienia Zbigniewa Ziobry. Komentarz Krzysztofa Bosaka

Szef KRPM Michał Dworczyk pytany był w programie "Tłit", dlaczego prokuratorzy znaleźli się w grupie 1. szczepień na COVID-19 i czy znajdzie się w niej również prokurator generalny Zbigniew Ziobro. "Nie wiem" - odparł z rozbrajającą szczerością minister. Co na to Krzysztof Bosak (Konfederacja)? - Wiadomo, że jest chaos. Nie da się zorganizować czegoś, czego nie było jeszcze miesiąc czy dwa temu, w dużym tempie. Odkrywanie tego, że przy tej całej operacji szczepień jest chaos i są nadużycia, to trochę jak wyważenie otwartych drzwi - komentował na gorąco w tym samym programie.

