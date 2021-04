Zamieszanie wokół Adama Bodnara. Marcin Ociepa komentuje

We wtorek odbyła się druga odsłona rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o sprawę konstytucyjności przepisu, zgodnie z którym RPO pełni obowiązki po upływie swojej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Orzeczenie TK w tej sprawie zostanie ogłoszone w czwartek rano. - Intuicyjnie wydaje mi się, że Adam Bodnar powinien pełnić tę funkcję do momentu wyboru następcy. Czekam na orzeczenie TK. Jako poseł biję się w pierś, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić przez parlament kandydatury, która uzyska szerokie poparcie polityczne - komentował wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa w programie "Tłit". Pytany, czy jeśli kandydatura PiS-u na RPO Bartłomieja Wróblewskiego nie przejdzie przez Senat, Porozumienie zaproponuje swojego kandydata, odparł: "Dziś uważam kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego za bardzo dobrą i będę za nią głosował. Namawiam wszystkich do poparcia tej kandydatury. Nie mam zamiaru już dziś ujawniać ewentualnych innych kandydatów. Wierzę, że Bartłomiej Wróblewski zakończy to postępowanie, ten serial, który nie przynosi chluby polskiemu parlamentowi". - Jesteśmy gotowi zgłosić takich kandydatów, którzy uzyskają na początek poparcie PiS-u i Solidarnej Polski, ale będą mieli zdolność przekonania do siebie także partii opozycyjnych - dodał Ociepa.

