Zamieszanie w zarządzie NBP. "Przestrzelenie o 26 mld zł"

Zaostrza się spór między prezesem NBP Adamem Glapińskim, a członkiem zarządu Banku Pawłem Muchą. - Prezes Glapiński zapowiadał, że rok 2023 NBP zakończy z zyskiem i wprowadzi 6 mld zł do budżetu państwa. Z pierwszych informacji, które mamy wynika, że - uwaga - NBP zakończy rok ze stratą 20 mld zł. Przestrzelenie się o 26 mld zł to nie jest kompetencja prezesa NBP, to nawet nie byłaby kompetencja, by zajmować się Szkolną Kasą Oszczędności. To katastrofa - ocenił w programie "Tłit" senator Krzysztof Kwiatkowski. - Nie tylko mamy prezesa, który nie potrafi prawidłowo, który na konferencjach opowiadał o wypłaszczających się płaskowyżach, po których to konferencjach złoty leciał na łeb na szyję. Dla mnie problemem jest nie tylko to, że prezes Glapiński ostentacyjnie pokazuje, że jest politykiem, a nie prezesem NBP, ale też to, że w kluczowych diagnozach popełnia błędy - dodał.

