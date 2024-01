"Zamieszanie w UE". Charles Michel wystartuje w wyborach PE

Samo kandydowanie Michela w wyborach - które zaplanowane są w dniach 6-9 czerwca - jest sytuacją bez precedensu. Belgijski polityk - gdyby nie startował w czerwcu do PE - pozostałby na stanowisku do listopada. Spotkania europejskich przywódców zaplanowane są natomiast na 17 czerwca i 27-28 czerwca. "To właśnie na tych spotkaniach prawdopodobnie będą starali się dojść do porozumienia w sprawie zastąpienia Michela" - podaje Politico.