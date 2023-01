Tłumy gapiów w porcie. Lokalne władze zareagowały

Niemałe zamieszanie w jednym z angielskich portów wywołał sporych rozmiarów arktyczny mors. Do portu w Scarborough, gdzie odpoczywało zwierzę, zjechali się okoliczni mieszkańcy, by zrobić mu pamiątkowe zdjęcie. Lokalna społeczność zaapelowała nawet do władz, by w trosce o morsa odwołały sylwestrowy pokaz fajerwerków.