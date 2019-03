Zamieszanie podczas wyborów w Gdańsku. Cztery interwencje policji

W jednym z lokali wyborczych w Gdańsku wlano niewłaściwy tusz do stawiania pieczątek. Sytuacja spowodowała opóźnienie otwarcia lokalu wyborczego o godzinę. Mimo to głosowanie na prezydenta miasta nie zostanie wydłużone. Nieprawidłowości było więcej.

Problemy w jednym z lokali wyborczych były spowodowane przez męża zaufania - podało RMF FM. Sytuacja dotyczyła tuszu, który jest używany do pieczętowania wyborczych dokumentów. Wlano niewłaściwy, przez co trzeba było wymienić poduszki używane do stawiania pieczątek.