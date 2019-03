Od godz. 7 do 21 potrwa głosowanie na prezydenta Gdańska. Mieszkańcy miasta wybiorą nowego włodarza spośród trzech kandydatów.

W Gdańsku trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Głos w 196 lokalach wyborczych można oddawać od godz. 7 do 21.

Wybory będą ważne, jeśli ważny głos odda co najmniej 50 proc. osób, które przyjdą do urn. Jeśli jeden z kandydatów otrzyma co najmniej 50 proc. głosów, wybory zostaną rozstrzygnięte w 1. turze.