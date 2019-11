WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sejm + 2 michał szczerbamarian banaś 49 min. temu Zamieszanie na komisji ws. Banasia. Wniosek Michała Szczerby odrzucony Poseł KO Michał Szczerba wnioskował o przełożenie posiedzenia komisji, która miała zaopiniować kandydatów na zastępców szefa NIK Mariana... Rozwiń Do porządku obrad Bardzo proszę pr … Rozwiń Transkrypcja: Do porządku obrad Bardzo proszę proszę państwa Pani słońca wnioski formalne które są gotowane w pierwszej kolejności Pani potrzeba był pan na ostatnim posiedzeniu komisji mogła w sposób dowolny nie było Pana Boga Zasadnicza różnica panie przemęczony Słucham to jest zasadnicza różnica że na ostatnim posiedzeniu komisji Kontroli państwa W poprzedniej kadencji nie był obecny pan prezes Banku W związku z obecnością pana prezesa banasia W związku z Pojawiającymi się zastrzeżeniami Związanymi z tym o czym mówił pan premier morawiecki że proszę nie jedząc głosowanie Biura antykorupcyjnego do czasu Do czasu upublicznienia tej sprawy i do pracy Szczerba przywołuje pana do położyłam prezes Banaś nie ma moralnego Dzisiaj proponować wysokiej komisji kandydatów na wiceprezesa W sytuacji kiedy sam jest pod ostrzałem pod zarzutami które potwierdził wczoraj generalny inspektor Finansowe kierując Do prokuratury nie to jest sprawa wielowątkowa Dzisiaj impreza dzisiaj panu panu prezesowi banasiowa i pytania proszę Ale mój ziomek się w pierwszym wniosku nie uprzedzać faktów proszę pozwolić komisji normalnie pracować Taka misja nie powinna normalnie pracować bo to nie jest ta normalność do której o której mówił pan pan premier morawiecki Normalnością byłoby przerwanie obrad i to jest mój wniosek formalny pani przewodniczący i do czasu Poznań Sejmu z raportem CBA w sprawie ewentualnych zarzutów Popełnionych Zarzuty wobec pana prezesa Banaś Popełnionych w związku z zapytaniem Dochodów I z innymi sprawami które dotyczą jego funkcjonowania również W resorcie finansów W Krajowej administracji Skarbowej Wszyscy mam pełną świadomość że wtedy kiedy pan Banaś był w ministerstwie Finansów Rodziła się i rozwijała się Mafia vatos U jego boku stworzona przez urzędników resortów i na To jest sprawa bulwersująca Do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii Komisja nie powinno pilnować Kandydatów zgłoszonych na funkcję wiceprezesa Kto jest za wnioskiem pana proszę o podniesienie Przerwanie postu Kto jest Kto się wstrzymał