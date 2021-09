Zamęt po słowach polityków PiS. Jasne stanowisko wicerzecznika partii

- Polska nielegalna walczyła podczas II wojny światowej z niejednym okupantem (...). Walczyła z okupantem sowieckim i będziemy walczyć z okupantem brukselskim - stwierdził polityk PiS Marek Suski. O jego słowa pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Nie dam się namówić na recenzowanie moich kolegów. Ja mówiłem, powiem i powiedziałbym to samo, co zawsze, tzn. jeśli chodzi o przynależność Polski do UE, stanowisko PiS jest zupełnie jasne. (...) Jesteśmy w UE i w niej będziemy - oznajmił. Fogiel odniósł się również do wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który - nawiązując do ostatnich decyzji KE ws. Polski - stwierdził, że "jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań". - Pan marszałek, jako osoba analizująca scenę polityczną, nie tylko w Polsce, widzi, co się dzieje. My nie chcemy iść drogą Wlk. Brytanii, ale dlaczego obywatele Wlk. Brytanii podjęli taką decyzję, jaką podjęli? Bo uznali, że stracili poczucie kontroli and własnym krajem, że te możliwości decyzyjne przeniosły się do Brukseli. I my tego właśnie chcemy uniknąć. My, w przeciwieństwie do naszych politycznych oponentów, traktujemy UE poważnie i całościowo, nie jak bankomat - tłumaczył Fogiel.