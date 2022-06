Zamęt po słowach Jędraszewskiego o Lechu Kaczyńskim. "Plecie androny"

- Prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński, od 12 lat spoczywający na Wawelu, w swej służbie narodowi i państwu królom był równy - stwierdził metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Jego słowa komentował w programie "Newsroom" WP były premier, europoseł Leszek Miller. - To jest właśnie cały arcybiskup, który plecie jakieś androny. Jeśli już by podchodzić poważnie do tej wypowiedzi, to trzeba by zapytać ekscelencję, którego króla miał na myśli. Bo w polskiej historii nie brakowało królów, którzy nie zapisali się dobrze. Może miał na myśli Bolesława Śmiałego, który rozprawił się bardzo drastycznie z biskupem, po prostu mordując go? - kontynuował Miller. W ocenie byłego premiera wypowiedź Jędraszewskiego to "potwierdzenie sojuszu tronu z ołtarzem (...), a jednocześnie sygnał dla PiS, dla Jarosława Kaczyńskiego, że Kościół będzie dzielnie stał za plecami PiS w każdej sytuacji, również w nadchodzących wyborach parlamentarnych".

Rozwiń