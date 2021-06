Zamęt po słowach abp. Marka Jędraszewskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz: to niedopuszczalne

- Myślę, że jedną z przyczyn, dla których kościoły w zachodniej Europie opustoszały, jest to, że uwierzono w psychoanalizę, a nie w łaskę odpuszczenia grzechów i pojednania z Panem Bogiem - powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" abp Marek Jędraszewski. Co na to szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz? - Wiedza medyczna, psychiatria, psychologia jest bardzo poważną częścią medycyny. Pomocy szuka się w różnych miejscach. To są bardzo ciężkie choroby, na które zapada cała rodzina, gigantyczne cierpienie. (...). Odrzucanie nauki, odrzucanie medycyny, jest gigantycznym błędem. To jak poddanie się szarlatanom - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Negowanie przez księdza arcybiskupa metod leczenia chorób psychicznych przez medycynę jest niedopuszczalne. To zaprzeczenie nie tylko nauce, ale też zdrowemu rozsądkowi - dodał. - To strategia przyjęta przez część hierarchów kościelnych: przyjmijmy model średniowieczny, bo on utrzyma nam jakąś grupę, która będzie nam w 100 proc. podporządkowana - stwierdził prezes PSL.