Zamachy w Izraelu: turyści wśród ofiar. MSZ apeluje do Polaków

Sytuacja na Bliskim Wschodzie robi się coraz bardziej napięta. W Izraelu doszło w piątek do dwóch zamachów terrorystycznych. W jednym z nich zginął włoski turysta, siedmiu innych cudzoziemców zostało rannych. Polskie MSZ apeluje do polskich obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności; zaleca spokój i rozważenie przełożenia podróży do Izraela i Palestyny do czasu uspokojenia się sytuacji.