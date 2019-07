Zamachowska zapowiada "walkę". Boi się utraty pracy

Ostatnio duże emocje wzbudziło odsunięcie Michała Olszańskiego z "Pytania na śniadanie". TVP tłumaczyła tę decyzję koniecznością dotarcia do coraz młodszej widowni programu. 64-letni prezenter skomentował te doniesienia "Widocznie nie ma już miejsca w TVP dla dziennikarzy 60 plus. Idzie młode...". Jego miejsce zajmie Aleksander Sikora, który, jak donosi Pudelek, jest już wpisany do grafiku nowego sezonu śniadaniówki.