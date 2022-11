Zamach w Stambule. Relacja "NYT" wywołała wściekłość Turków

W centrum Stambułu doszło w niedzielę do ataku terrorystycznego. Tureckie władze podały, że zginęło co najmniej sześć osób, a 81 zostało rannych. O sprawie poinformował na Twitterze m.in. "The New York Times". Wpis amerykańskiego dziennika wywołał poruszenie wśród Turków. Ankara nie przyjęła też kondolencji od ambasady USA.