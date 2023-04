Zamach w Petersburgu. Jest komentarz Kremla

- Rosja występuje przeciwko reżimowi kijowskiemu. To reżim, który wspiera działania terrorystyczne, to reżim, który stoi za zabójstwem Darii Duginy, to reżim, który być może stoi za zabójstwem Fomina, za atakiem terrorystycznym w Petersburgu, to reżim, który stoi za zabijaniem ludzi od lat, od 2014 roku, dlatego prowadzona jest specjalna operacja wojskowa (tak w Rosji nazywa się wojnę w Ukrainie - przyp. red.) - stwierdził Dmitrij Pieskow cytowany przez rosyjską państwową agencję informacyjną RIA Novosti.