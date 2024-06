Zamach w Dagestanie. "Urosło nowe pokolenie islamskich bojowników"

- Dziesięć lat temu, Moskwa - w związku z olimpiadą w Soczi w 2014 r. – bardzo ostro wzięła się za ich likwidację i walkę z islamskim podziemiem zbrojnym w Dagestanie. Spora grupa wyjechała też na Bliski Wschód, gdzie Państwo Islamskie zaczęło rosnąć w siłę. Wcześniej w Dagestanie mieliśmy ok. 700 ofiar rocznie. To były bardzo krwawe żniwa. Minęło 10 lat i urosło nowe pokolenie islamskich bojowników, a do tego nastąpiła derusyfikacja regionu. I coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, uważa, że ich spoiwem nie jest narodowość, ale religia. A to stwarza podłoże do radykalnych ruchów – mówi WP ekspert ds. Kaukazu.