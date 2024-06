Zamachy terrorystyczne w Rosji. Nagrania z Dagestanu

Co najmniej 17 osób nie żyje, w tym 15 policjantów. W rosyjskim Dagestanie doszło do kilku ataków terrorystycznych na dwie synagogi i prawosławne świątynie, a także posterunek policji. Agencja AP udostępniła nagrania, które pojawiły się na rosyjskojęzycznych kanałach na Telegramie. Na początku widać moment rozpoczęcia ataku, gdzie dochodzi do eksplozji i pożaru jednej z prawosławnych świątyń. W tle słychać też strzały z broni automatycznej. Następnie można zauważyć reakcję świadków całego zdarzenia, a także przyjazd pierwszych służb, które rozpoczęły wymianę ognia z napastnikami. Pod koniec nagrania widać jeszcze Rosjan w mundurach przeszukujących nocą miejsca ataków. Rosyjska agencja prasowa TASS przekazała, że terroryści zaatakowali dwie prawosławne świątynie, dwie synagogi oraz posterunek policji drogowej w Derbencie i Machaczkale w Dagestanie na południu Rosji. Ofiary śmiertelne to co najmniej 17 osób, w tym 15 policjantów. Media podają również informacje o zabitych duchownych i cywilach. Narodowy Komitet Antyterrorystyczny Dagestanu poinformował, że zginęło pięciu terrorystów. Namierzani i ścigani są pozostali terroryści i osoby pomagające w atakach.