Jest decyzja Putina po zamachu pod Moskwą

- Jest już oczywiste, że mieliśmy do czynienia nie tylko ze starannie, cynicznie zaplanowanym atakiem terrorystycznym, ale z przygotowanym i zorganizowanym masowym morderstwem pokojowych, bezbronnych ludzi. Przestępcy z zimną krwią strzelali do naszych obywateli, naszych dzieci, z bliskiej odległości, tak jak kiedyś robili to naziści na okupowanych terytoriach - mówił Putin. Dodał, że trwa śledztwo, które pozwoli ustalić wszystkie szczegóły tragedii.