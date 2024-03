Zamach pod Moskwą. Prowokacja Kremla czy narastający problem Rosji?

Co najmniej 60 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w strzelaninie, do jakiej doszło w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku w rejonie moskiewskim. - Wygląda to na operację "fałszywej flagi" - ocenia dla Wirtualnej Polski ppłk rez. Maciej Korowaj. Innego zdania jest jednak gen. Waldemar Skrzypczak. - Rosja ma problem - twierdzi.

W piątek przed koncertem zespołu Piknik do sali Crocus City Hall w Krasnogorsku na obrzeżach Moskwy wtargnęli uzbrojeni mężczyźni. W budynku doszło do eksplozji, w następstwie czego wybuchł pożar.

Materiały z miejsca zdarzenia praktycznie natychmiast pojawiły się w sieci. Było na nich widać uzbrojonych w broń automatyczną zamaskowanych mężczyzn, którzy metodycznie, z zimną krwią, strzelali do nieuzbrojonych cywilów.

W nocy z piątku na sobotę tzw. Państwo Islamskie stwierdziło, przez powiązaną z ISIS agencję informacyjną Amaq, że to ono odpowiada za atak. Terroryści nie przedstawili jednak dowodów na poparcie tego twierdzenia.

Operacja "fałszywej flagi"?

Ppłk rez. Maciej Korowaj, analityk specjalizujący w zagadnieniach bezpieczeństwa oraz taktyce i operacji wschodniej wojskowości, twierdzi, że mamy do czynienia z operacją "fałszywej flagi", przy czym zaznacza, że mimo rzekomej deklaracji IS, cały czas poruszamy się w sferze spekulacji.

- Wydarzenia pod Moskwą mogą mieć na celu pokazanie "ukraińskiej bezwzględności", żeby świat "współczuł" Rosji, jak współczuł Izraelowi, gdy ten został zaatakowany przez Hamas - przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską.

Ekspert wskazuje tutaj na kilka czynników, które mają potwierdzić takie założenie. - Już zareagował Miedwiediew, który idzie w narrację, że teraz trzeba "iść w wojnę" i rzuca oskarżenia w stronę Ukrainy - mówi.

Do tej pory w Rosji wojnę w Ukrainie nazywano specjalną operacją wojskową, jednak nieoczekiwanie w piątek rzeczy po imieniu nazwał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który otwarcie przyznał, że "Rosja jest w stanie wojny".

Ukraina już odcięła się od oskarżeń płynących z Moskwy i ustami Andrija Jusowa z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) zarzuciła Rosji, że to "świadoma prowokacja reżimu Putina, przed którą ostrzegała wspólnota międzynarodowa".

- W ślad za Miedwiediewem pójdą zapewne kolejni propagandyści - dodaje ppłk Korowaj. I faktycznie, długo nie trzeba było czekać na kolejne głosy. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, wydarzenia w Moskwie określiła mianem "krwawego ataku terrorystycznego, rozgrywającego się na oczach całej ludzkości" i wezwała do jego potępienia przez ONZ.

Zamach pod Moskwą. "Koronkowy sposób przeprowadzenia operacji"

Analityk wskazuje także na sposób przeprowadzenia operacji. - Sam sposób przygotowania operacji był koronkowy. Dobór obiektu, wyjście z obiektu, realizacja. Dostępne w mediach społecznościowych nagrania wskazują, że są to ludzie po przeszkoleniu wojskowym, atakują bardzo spokojnie i metodycznie. Wykorzystują element związany z paniką, która wybuchła na miejscu. Wykorzystali go zapewne także do ewakuacji - mówi.

- Jakość i szybkość pojawiania się w rosyjskiej sieci materiałów z miejsca zdarzenia mocno mi przypomina coś, co nazywamy "informacyjną kaskadą". To sposób promowania informacji przez rosyjskie służby - wylicza.

Ppłk Korowaj podkreśla, że obraz dopełni zapewne znalezienie "winnych". - Jeszcze znaleźć dziuplę zamachowców, w której znajdą się Ukraińcy. Wtedy klocki trafią na swoje miejsce, a na koniec wyjdzie Putin. Wydaje mi się, że to szyte przez Rosjan. Możemy się teraz spodziewać bardzo długiej eskalacji - zaznacza nasz rozmówca.

"Rosja ma problem"

Z tezą ppłk. Korowaja nie zgadza się natomiast gen. Waldemar Skrzypczak, który wskazuje na fakt, że przed ewentualnym zamachem w Rosji dwa tygodnie temu ostrzegali Amerykanie, co Moskwa potraktowała jako próbę szantażu i zastraszenia.

- Skłaniam się ku temu, że Rosja ma problem wewnętrzny - mówi wojskowy w rozmowie z Wirtualną Polską. - Wiele narodów, które są zniewolone przez Moskwę, poczuło szansę dla siebie i szuka drogi do wolności. Spośród nich rekrutują się samobójcy, którzy gotowi są poświęcić się sprawie. Ludzie, którzy zdecydowali się na taki ruch, przypieczętowali swój los. Moim zdaniem, to - porównując do historii - są jak żuawi śmierci z Powstania Styczniowego, którzy byli gotowi oddać życie za sprawę. Wydaje mi się, że są to właśnie tacy ludzie - przekonuje.

Ekspert odrzuca przy tym tezę o prowokacji rosyjskich służb czy też ewentualnym zaangażowaniu zachodnich wywiadów. - Wydaje mi się, że nie jest to prowokacja. To pokazałoby słabość systemu, a nie jego siłę. Putin mógłby przez to za wiele stracić - podkreśla, odrzucając przy tym porównania do innych rosyjskich prowokacji, które służyły za pretekst, m.in. do wojny w Czeczenii.

- Problemy wewnętrzne w Rosji narastają. Rosjanie przestają sobie z nimi radzić. Stąd też odrzucam działania rosyjskiego wywiadu. Tych ruchów odśrodkowych w Rosji będzie coraz więcej. Skoro operacja pod Biełgorodem się udaje - oni nie muszą wygrać, ale wysyłają sygnał innym, że można. Rosja nie jest na to gotowa - mówi wojskowy.

Na pytanie, czy spodziewa się w takim razie eskalacji działań ze strony Moskwy, gen. Skrzypczak odpowiada jednak krótko: - Moim zdaniem, jeśli ta próba jest udana - a moim zdaniem jest - to Rosjanie mają problem. To będzie eskalować.