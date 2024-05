Zamach na Słowacji. Wiceminister Szejna: znam premiera Fico

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaapelował w orędziu o ostudzenie emocji w sporze politycznym. Poprzedziły je bardzo ostre spoty PO i PiS. - Podzielam takie poglądy nie tylko Szymona Hołowni, ale sam uważam, że musimy walczyć w przestrzeni publicznej z populizmem i mową nienawiści - komentował Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych z Lewicy. - Od kiedy żyjemy w cyberprzestrzeni, to nienawiść i populizm są dużo bardziej zaraźliwe. Znam pana premiera Roberta Fico i myślę, że do tego odnosiła się wypowiedź marszałka Szymona Hołowni. Poznałem pana Roberta Fico 17 lat temu, gdy byłem europosłem, a on był premierem. Był wtedy zacnym socjaldemokratą, potem ewoluował niestety w kierunku bardzo radykalnym. Tak mocno docisnął pedał gazu, że dostał rykoszetem. Co nie usprawiedliwia. Próba mordu na człowieku jest niedopuszczalna. W pełni zgadzam się z tym, co powiedział marszałek Hołownia - dodał.

