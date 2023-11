"Zamach na demokrację". Czarnek złości się w Sejmie: Ile razy można powtarzać?

Reporter WP Klaudiusz Michalec zapytał ministra edukacji Przemysława Czarnka o to, kto zostanie wicemarszałkiem Sejmu z ramienia PiS? – Ile razy można powtarzać? - zirytował się Przemysław Czarnek. - Naszym jedynym kandydatem na wicemarszałka Sejmu jest Elżbieta Witek. Jest ona najlepszym marszałkiem Sejmu w historii III RP - skomentował. - Jeśli opozycja nie chce wybrać przedstawiciela największego klubu w Sejmie i partii, która uzyskała o milion głosów więcej, niż druga partia, partii, która uzyskała drugi najlepszy wynik w historii wyborów parlamentarnych, to będzie to zamach na demokrację – podkreślił Czarnek. Ustępujący minister dodał w Sejmie o posłach koalicji, że "to są ludzie, którzy z demokracją nie mają nic wspólnego i będą się zamachiwać na demokrację".