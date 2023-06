Załużny nagrany na froncie. Ukraina przygotowuje atak. "Otoczymy Bachmut"

Ukraina przygotowuje specjalną operację wokół Bachmutu. Kilka tygodni temu żołnierze Zełenskiego otrzymali szereg wskazówek, jak powinny być prowadzone operacje militarne wokół miasta. We wtorek Kijów pochwalił się nagraniem z Wałerijem Załużnym, głównym dowódcą sił zbrojnych Ukrainy, który odwiedził centrum dowodzenia w okolicach wschodniego odcinku frontu. Agencja AP również udostępniła nagranie z wizyty Załużnego. Wojskowy pytał głównie o aktualną sytuację w walkach pod Bachmutem i Zaporożem. Następnie na profilu ukraińskiego dowódcy na Telegramie pojawił się wpis podsumowujący całą akcję. "Pomimo zaciekłego oporu okupantów, nasi żołnierze robią wszystko, co możliwe, aby wyzwolić terytorium Ukrainy. Operacja jest kontynuowana zgodnie z planem" - napisał Załużny. Pojawiły się także nagrania z żołnierzami, którzy walczą w ostatnich dniach w okolicach Bachmutu. Jeden z Ukraińców zdradził AP, że głównym planem na najbliższe tygodnie jest "otoczenie miasta", po to, by przygotować teren pod ofensywę zmechanizowanej piechoty. - Mapa pokazuje nam, że nasze siły posuwają się naprzód w kierunku Zaporoża i Bachmutu. Otaczamy Bachmut i wkrótce odzyskamy nasze terytoria - zapewnił "Ołówek", ukraiński żołnierz spod Bachmutu.