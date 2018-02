"Żałosne". Były działacz opozycji uderza we Frasyniuka

Jedni go bronią, inni wieszają na nim psy. Tak wygląda sytuacja po zatrzymaniu Władysława Frasyniuka. W ocenie Krzysztofa Wyszkowskiego Frasyniuk "stracił nad sobą kontrolę" i "jest na pograniczu szaleństwa".

Wyszkowski nazwał działanie Frasyniuka "żałosnym" (PAP, Fot: Maciej Kulczyński)

Jak donosiliśmy w WP, czterech policjantów zabrało Władysława Frasyniuka z domu po godz. 6 rano. Założono mu kajdanki. Nie stawiał oporu. Przesłuchanie trwało 10 minut. - Mamy do czynienia z państwem bezprawia, państwem opresyjnym, które niszczy każdego obywatela, stającego w obronie państwa prawa - komentował. Murem stanęła za nim duża część opozycji i opinii publicznej.

Ale nie wszyscy. - To biedny człowiek. On wyreżyserował tę sytuację, napisał scenariusz - wydaje mi się, że nie sam, tylko z jakimiś "fachowcami". I go realizuje. Bardzo łatwo łamać prawo i później mówić, że represyjne siły reżimu będą próbowały egzekwować to "bezprawie" - ocenił były opozycjonista Krzysztof Wyszkowski.

- Myślę, że każdy satyryk potrafi taki scenariusz napisać, a że to jest satyryczne, to biedak niestety popadł sam już w taką sytuację, że nie ma lepszego wyjścia. Na powagę go nie stać, pozostaje mu udawanie, że satyra jest rzeczywistością - dodał w rozmowie z portalem niezalezna.pl.

To nie koniec. Wyszkowski nazwał działanie Frasyniuka "żałosnym" i stwierdził, że "stracił on nad sobą kontrolę". - To jest już na pograniczu jakiegoś szaleństwa (...) Jakieś uwikłanie psychologiczne głębokie powoduje, że on nie zdaje sobie sprawy z własnej śmieszności - stwierdził.

W ocenie Wyszkowskiego, "Władek jest przykrym przykładem człowieka, który chce odcinać kupony od dawnych zasług" i "pisze brzydki komentarz do historii Solidarności".

- Wziął wypłatę za swoją odwagę przy okrągłym stole, brał chętnie właśnie tę wypłatę za swój patriotyzm w latach 90-tych, kiedy brylował na warszawskich salonach. Teraz biedak został na lodzie i musi te mydlane opery pisać i sam w nich uczestniczyć. To bardzo smutne (...) Był to kiedyś dzielny człowiek - podsumował.

Protestował podczas miesięcznicy

Zatrzymanie Frasyniuka miało związek z wydarzeniami z czerwca 2017 r. Podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na warszawskim Krakowskim Przedmieściu kilkadziesiąt osób próbowało zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki, siadając na jezdni. Wśród nich był właśnie Frasyniuk.