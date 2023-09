Zalane wioski w Grecji. Ponad 800 ewakuowanych osób

Od początku tygodnia zachodnia i środkowa część Grecji zmaga się z ekstremalną pogodą. W wyniku obfitych opadów deszczu w wielu regionach doszło do powodzi. Życie straciło już co najmniej sześć osób, a poszukiwania zaginionych wciąż trwają. Agencja AP udostępniła nagrania, które krążą po greckich mediach. Widać na nich kompletnie zalane wioski czy kurorty turystyczne, takie jak Wolos czy Karditsa. Najwięcej akcji ratunkowych odnotowano w ostatnich godzinach w środkowej części kraju. Tylko w mieście Palamas przez kilkanaście godzin dziesiątki ludzi było uwięzionych w swoich domach, czekając na nadejście pomocy. Co więcej, od wtorku w Grecji ewakuowano ponad 820 osób, z czego aż 750 w regionie Tesalii. Za ulewne opady, które przyczyniły się do wystąpienia powodzi, odpowiada sztorm Daniel, który zmierza z kierunku Morza Egejskiego w stronę Morza Śródziemnego, tam jednak powinien osłabnąć na sile.