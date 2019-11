WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sejm + 3 włodzimierz czarzastykrstłit Natalia Durman 1 godzinę temu Zakulisowe rozmowy w Sejmie ws. KRS. Włodzimierz Czarzasty oskarża PiS: złamali ustalenia - Było ustalenie na prezydium Sejmu, że ponieważ są cztery miejsca, strona rządząca weźmie dwa i opozycja dwa. Ustalenie zostało złamane,... Rozwiń Ale co było w takim razie na zaple … Rozwiń Transkrypcja: Ale co było w takim razie na zapleczu Jak wyglądały Na zapleczu pani marszałek Coś innego Używana przede wszystkim jeżeli chodzi o Było takie ustalenia na prezydium sejmu No bo żeśmy rozmawiali przekonałem przygotowywaliśmy stolat do mokra Przekonywała do takiego rozwiązania później Są 4 Spróbujmy to przez sejm jakąś rozsądnie zrobić Rządząca czyli PiS niech weźmie dwa miejsca strona opozycyjna Wami Spróbujmy to ja Zrównoważyć tak wprowadzać Tych samych No to ustawienie zostało złamane bo wczoraj zostało w Tych członków 4 Co można powiedzieć Nie płacz chłopie Bo taka Takie jest prawo większa No dobrze dalej jeżeli jest prawo większości i ta większa Głosowanie bo to jest dosyć skomplikowane głosowo Przegrywa w związku z tym się to anuluj I robi się głosowanie jest Po to żeby wygrać i się argumentów Nie macie po co tutaj protestować to a propos zaplecza Tak mamy Tak No Babcia w Ciechanowie No tak taki pa targum Przecież Przecież nie kwestionujemy demokratycznych Zestawy lewicy nie usłyszę pan ani jednego zdania Po prostu ktoś wygrał wybory Trzeba to anulować bo by przegra Tak no po prostu Dotykam tego cynizm Za pamięć Tak będę to nagłaśnia o będę to opowiadał Bo najgorszy wypadł najgorzej nie Jak ktoś pana I padnie daję znać I to by ktoś uważa ale to zrobiłem siebie Stop orientujemy się widzimy patrzymy na to z obrzydzeniem Wydawca mi podpowiada że mam wrażenie że chciał Siarczyście przed chwilą przeklinać ale Trochę gryzie Używana Wydaje mi się że Poza powagą którą mam w głowie chociaż jestem rzutnikiem Szczerze równie Żeby to nie zabrzmiało źle sposób zabudowania Pewnie funkcja zobowiązuje trzeba być bardziej dystansowa Do życia w tej chwili No tylko nie zgadzając się nie muszę Tak Widzę widzę to obłuda widzę Kiedyś to się nazywało Last to istotne dla polskiej polityki Laskowik Nazywał co innego widzę co innego słoń