Zakrwawiona kobieta leżała na chodniku. Dramatyczny moment w Piszu

Błyskawiczna reakcja policjantów uratowała życie. Patrol drogówki jadąc ul. Klementowskiego w Piszu zauważył, że kobieta idąca chodnikiem nagle się przewróciła. Całę zdarzenie nagrała kamera miejskiego monitoringu. Na nagraniu opublikowanym przez policję widać idącą po chodniku kobietę, która niespodziewanie upada i się nie podnosi. Traf chciał, że obok chodnika nagle pojawiła się policja. Funkcjonariusze udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, a potem wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. W wyniku upadku 77-latka mocno krwawiła z okolicy ust i nosa, ale po specjalistycznej pomocy okazało się, że nic poważniejszego się nie stało. "Do zdarzenia doszło w środę (28.02.2024) około południa na ul. Klementowskiego w Piszu. Przejeżdżający tamtędy patrol piskiej drogówki zauważył, że po prawej stronie idąca chodnikiem kobieta nagle przewróciła się i nie mogła się podnieść. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali. Zatrzymali radiowóz i podbiegli do niej. Kobieta mocno krwawiła z ust i nosa, więc udzieli jej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. 77-letnia kobieta trafiła do szpitala. Wszystko skończyło się na szczęście dobrze, bo jeszcze tego samego kobieta dnia wróciła do domu. Zdarzenie to zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu" - wyjaśniła policja.