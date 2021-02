Zakopane. Takich tłumów nie było tu od dawna. Jedna rzecz niezwykle martwi

Tysiące turystów postanowiło wybrać się do Zakopanego. To pierwszy weekend w tym roku, kiedy to można legalnie zarezerwować nocleg. Poluzowanie obostrzeń zachęciło Polaków do tego, aby odwiedzić stolicę polskich Tatr. Mimo mroźnej pogody, wiele osób wybrało się na spacer na popularne Krupówki. Efekt? Trudno było w takim tłumie zachować dystans od innych. Niepokojące jest jednak zachowanie turystów i to, co niektórzy z nich mówią. – Wirusa tu nie ma – przekonuje jeden z mężczyzn podczas rozmowy z reporterem WP. To jednak nie wszystko. Nasza kamera zarejestrowała coś jeszcze. Więcej w materiale wideo.

