Zakopane bije rekordy. Sytuacja jest naprawdę zła. "Zaczyna się rozkręcać"

Małopolska notuje gigantyczne wzrosty zakażeń koronawirusem. Jest to województwo, w którym w ostatnim tygodniu wykryto najwięcej przypadków COVID-19. Sytuacja jest naprawdę zła, co widać choćby na przykładzie Zakopanego. Tam, porównując tydzień do tygodnia, liczba zakażonych w powiecie tatrzańskim wzrosła aż o 63 procent. Lekarze z zakopiańskiego szpitala nie mają wątpliwości, że tak dużo chorych to efekt świąt oraz hucznie obchodzonego Sylwestra. W końcu to tutaj TVP zorganizowało wielki koncert, na którym bawiło się tysiące osób. Wszystko jednak wskazuje na to, że statystyki będą jeszcze gorsze. Mogą przyczynić się do tego konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który zawitał do Zakopanego oraz ferie zimowe, które właśnie się rozpoczynają. - Czeka nas nasilenie fali. W takiej sytuacji ta piąta fala nie będzie ostatnią - mówi lek. med. Jerzy Toczek, koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19 w powiecie tatrzańskim. O tym, co czeka Podhale w najbliższym czasie w materiale Klaudiusza Michalca.