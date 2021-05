Zakażony dyplomata sprowadzony z Indii powiązany rodzinnie z PiS. Dziennikarzowi grożono prokuraturą

O zakażonym koronawirusem dyplomacie , który został z Indii sprowadzony wraz z całą rodziną, jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Do zdarzenia doszło w niedzielę 25 kwietnia 2021 r.

Dyplomata z koronawirusem sprowadzony z Indii

Samolot z sekretarzem polskiej ambasady w Delhi i jego rodziną wylądował w Polsce po godzinie 13.00. Po wylądowaniu został on przewieziony od razu do szpitala zakaźnego na warszawskiej Woli. Razem z dyplomatą do szpitala trafiła jego żona, która była w ciąży oraz czworo dzieci. Rząd potraktował całą akcję jako misję ratunkową, a całe zdarzenie odbywało się w świetle kamer.