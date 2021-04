Dramat polskiego dyplomaty. Rząd ruszył w ostatniej chwili na ratunek

Samolot z polskim dyplomatą i jego rodziną wylądował w niedzielę po godzinie 13. Chodzi o sekretarza ambasady RP w Delhi. Ostatnie godziny to dramatyczna walka urzędników, by ściągnąć go do kraju. Po wylądowaniu miał zostać przewieziony od razu do szpitala zakaźnego na warszawskiej Woli. Razem z dyplomatą do szpitala trafi jego żona, która jest w ciąży i czworo dzieci. O kulisach sprowadzenia polskiego dyplomaty rozmawialiśmy z jednym z urzędników zaangażowanych w operację.