Ujawnili tożsamość dyplomaty z Indii. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński oburzony

Tygodnik "Przegląd" ujawnił, że dyplomatą ewakuowanym przez Polskę z New Dehli w Indiach był Klaudiusz Tchórzewski, bratanek Krzysztofa Tchórzewskiego, wpływowego posła PiS, przyjaciela Jarosława Kaczyńskiego. - Czytałem ten obrzydliwy tekst w tej wulgarnej, rynsztokowej rubryce. Niestety to tygodnik postkomunistyczny, SB-eckie metody wskazujące, że jeżeli ktoś jest członkiem PiS-u, czy spokrewniony, to należy się zastanowić, czy ratować jego życie - komentował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w programie "Tłit". Polityk odniósł się również do słów byłego ambasadora Polski w Belgii, Luksemburgu i Izraelu Jana Wojciecha Piekarskiego, który stwierdził, że "ta sprawa to nie troska o życie zagrożonego dyplomaty, tylko nepotyzm i kumoterstwo". - Ten wpis pana byłego ambasadora to dowód, z czym musieliśmy się mierzyć przez lata i dekady w polskiej dyplomacji, jakiego rodzaju ludzie tę służbę pełnili. Mogę zapewnić, że gdyby pan Piekarski znalazł się w podobnej sytuacji, będąc w służbie Rzeczpospolitej, również byśmy go ratowali. Wstyd, że były ambasador takie rzeczy mówi. Na szczęście jest byłym ambasadorem - stwierdził Jabłoński.

