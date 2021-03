Zakażenia koronawirusem w Polsce. Padła gigantyczna liczba

Trzecia fala koronawirusa przybiera na sile. Z każdym dniem odnotowujemy coraz więcej zakażeń, w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało ponad 14 tysiącach nowych przypadków. Zdaniem prof. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej, która była gościem programu "Newsroom" WP, obecnie znajdujemy się na tzw. "fali wznoszącej". – Musimy mieć na względzie to, że nie wszyscy zgłaszają się do badań i tych zakażonych jest przynajmniej pięciokrotnie więcej niż podają statystyki – mówiła. Pytana o to, czy w tym kontekście można mówi o liczbie nawet 100 tysięcy zakażeń dziennie odparła, że tak. –Tak, takie są szacunki – stwierdziła. – Dlatego, że testuje się tylko osoby objawowe, nie testuje się szerszego zakresu. Ten współczynnik testów pozytywnych jest w dalszym ciągu bardzo wysoki, a o opanowaniu czy kontroli nad epidemią możemy mówić tylko w sytuacji, kiedy tych testów dodatnich mamy tylko około 5 procent – zauważyła ekspertka.

